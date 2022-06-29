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Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

29.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, yaz sıcaklarında özel hazırlanan meyveli ve etli buz kokteylleriyle serinliyor.

Nem oranıyla birlikte hava sıcaklıklarının zaman zaman 40 derece civarında hissedildiği kentteki Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerinin sıcaktan etkilenmemesi için bazı önlemler alınıyor.

Kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanların, buzlu et kokteyli ile serinlemeleri sağlanıyor. Ayı ve fil gibi hayvanlar için ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli hazırlanıyor.

Ayrıca hayvanlar özellikle öğle saatlerinde hortumla ıslatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hava sıcaklarının artmasıyla hayvanlar için önlemler aldıklarını kaydetti.

Hayvanların yaşam alanlarında serinlemeleri için havuzların bulunduğunu belirten Özsöyler, şöyle konuştu:

"Havuzların yanı sıra hayvanları serin tutacak meyve ve sebzelerle besliyoruz. Özellikle aslanlar, kaplanlar, leoparlar, jaguarlarımıza serinlemeleri için et kokteyli veriyoruz. Etleri buz halinde dondurduktan sonra veriyoruz. Ayılarımıza ise meyve kokteyli veriyoruz. Yine istedikleri zaman havuza girip serinliyorlar. Bunun yanında deve kuşları, develeri de fıskiyelerle serinletiyoruz."

Fillerin de serinleme havuzları bulunduğunu aktaran Özsöyler, "Meyve kokteyli ile serinleme görüntüleri de ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor, bol bol fotoğraf çekiyorlar." diye konuştu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

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