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Gaziantep hazırlıklarına devam etti

08.07.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, günü Bolu Karaçayır Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık ve güç çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel organizasyonların ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti

Gaziantep hazırlıklarına devam etti
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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Gaziantep

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