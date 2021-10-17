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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Mevlit Kandili

17.10.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Mevlit Kandili

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Ulu Cami'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Programın ardından cemaate meyan şerbeti ikram edildi.

- Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki vatandaşlar ise kandil dolayısıyla tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Kentteki diğer camilerde de düzenlenen programlarda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Malatya

Malatya İl Müftülüğünce kandil dolayısıyla Kernek Karagözlülüler Camisi'nde program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram edildi.

Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunmasının ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından namaz kıldırıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki Abdulhamithan Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda ise Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programın ardından cemaate çeşitli ikramlar verildi.

- Adıyaman

Adıyaman'da yatsı namazının ardından Ulu Cami'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Program sonrası Adıyaman Belediyesince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

- Kilis

Kilis'te İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Cümbüş Camisi'nde düzenlenen program İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Mevlit Kandili

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Mevlit Kandili

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Adıyaman'da Mevlit Kandili idrak edildi

Kilis'te Mevlit Kandili

Kilis'te Mevlit Kandili
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Mevlid kandili Malatya

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