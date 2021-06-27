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Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

27.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanı yaşanıyor.

Gaziantep'te Vehbi Dinçerler Fen Lisesine erken saatlerden itibaren gelmeye başlayan adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı kontrolü ile üst aramasının ardından okula girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle gerçekleştirilen sınavda öğrenciler, maske ve mesafe kuralına uygun şekilde içeri alındı.

Adaylara, okul girişinde, maske, dezenfektan ve ıslak mendil verildi.

Okul önünde bekleyen aileler ise çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.

Bazı öğrenci yakınlarının ise okul çevresinde beklediği ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

- Malatya

Malatya'da öğrenciler, sınavların yapılacağı binalara, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı kontrolü ile üst aramasının ardından alındı.

Bazı öğrencilerin sınava yetişmek için koştuğu bazılarının ise polis ekip arabasıyla okula getirildiği görüldü.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Maske kullanımına özen gösteren öğrenciler için okul girişlerine dezenfektan konulduğu görüldü. Adaylar, evrak kontrollerinin ardından okullara alındı.

- Adıyaman

Adıyaman'da sınav merkezlerine gelen öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı.

Aileler ise okul bahçesinde çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Malatya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
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Gaziantep Adıyaman Malatya Kahramanmaraş Şanlıurfa

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