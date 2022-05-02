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Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

02.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "İnşallah 6 ay sonra küçük sanayi-organize hattında konforlu, sağlıklı, ucuz ve havayı, insanı koruyacak bir taşıma sistemini hayata geçirmiş olacağız"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te kent içi ulaşımdaki sorunu çözecek, yerli ve milli tramvayların kullanılacağı GAZİRAY Banliyö Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Güneydoğu'nun öncü şehirlerinden Gaziantep'teki 6 organize sanayi bölgesiyle şehir merkezi arasında sabah ve akşam saatlerinde işçi transferine bağlı olarak kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğunun, demir yolu hattıyla çözülmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2017'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) desteğiyle başlatılan 25 kilometre uzunluğa, 16 istasyona sahip ve 6 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak "GAZİRAY Banliyö Projesi"ndeki işlemlerin önemli bölümü tamamlandı.

Yaklaşık 5 yıl yoğun mesai harcanan ve son aşamaya gelen projenin sinyalizasyon ve elektrifikasyon işleri bitti, 2 aya kadar test sürüşlerine başlanması hedefliyor.

- Kullanılacak tramvaylar yerli ve milli

Sakarya'daki Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ'de (TÜRASAŞ) üretimi devam eden yerli ve milli 8 elektrikli tren setinin rengi ve modeli ise anketle belirlendi.

Kentin "rüya projesi" olarak anılan ve yapımında sona gelinen proje sayesinde kentteki binlerce insanın konforlu ve hızlı taşınması öngörülüyor.

- Günde 100 bin kişi taşınacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, projede sona gelindiğini, bunun için çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Başpınar-Taşlıca arasına 9 Mayıs'tan itibaren ilk test enerjisinin verileceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Son 6 ayımız. Sinyalizasyon tamamlandı. Bir taraftan Sakarya'da yerli ve milli tramvayımızı, trenimizi yapıyoruz bir taraftan da bütün hattı tamamladık. 25 kilometrelik hattın 5 kilometresi yer altından geçiyor. Çünkü şehrin en kalabalık alanları, otel ve hastaneler bölgesinde şehri ikiye bölmemek için yer altına giriyoruz. Günde 100 bin kişi taşınacak ve yeşil ulaşım olacak. Hem akıllı ulaşım hem de yeşil ulaşım. İnşallah 6 ay sonra küçük sanayi-organize hattında konforlu, sağlıklı, ucuz ve havayı, insanı koruyacak bir taşıma sistemini hayata geçirmiş olacağız. Haziran ayı içinde test sürüşlerimiz başlayacak."

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

- Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: - "İnşallah 6 ay sonra küçük sanayi-organize hattında konforlu, sağlıklı, ucuz ve havayı, insanı koruyacak bir taşıma sistemini hayata geçirmiş olacağız"

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

Gaziantep ulaşım sorununu 6 aya kadar "GAZİRAY" ile çözecek

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