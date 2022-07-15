Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te etkinlikler yapıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent protokolü ile Asri ve Yeşilkent mezarlıklarında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Gül ve beraberindekiler şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Ayhan, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer kurum amirleri ile Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin kabrini ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Siverek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan ve diğer ilgililer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, şehitliği ziyaretinde, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Coşkun'a, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da eşlik etti.

Bu arada, FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarı başında tören yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta düzenlenen törende protokol üyeleri, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İlçe Müftüsü Abdullah Recber'in dua etmesiyle sona erdi.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve ilgililer katıldı.

- Malatya

Malatya'daki tören 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında yapıldı.

Törene Bozkurt'un ailesi ve yakınları ile Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Zafer Uğur ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte Vali Şahin ve Başkan Gürkan, şehit Bozkurt'un kabrini suladı, dua etti, ailesi ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra İnönü Kapalı Çarşısı üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, yüce İslam dininin gölgesine gizlenip devletin çeşitli kademelerine sızarak yıllarca Türk insanının imkan ve değerlerini istismar eden bir grup eli kanlı terör örgütü mensubunun, vatan, istiklal ve istikbali yabancı güçlerin vesayeti altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırı olduğunu belirtti.

Türk milletinin şerefli ve vakur duruşu sayesinde ihanet çetesinin hezimete uğradığını, kanlı darbe girişiminin bastırıldığını kaydeden Şahin, "Vatanımıza, sınırlarımıza, milli irademize veya bağımsızlığımıza göz diken düşmanlar, onların uzantıları olan şebekeler ya da örgütler iyi bilmelidir ki 15 Temmuz diriliş ruhu milletimizin bedenini asla terk etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- Adıyaman

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyaretinde bulundu.

Vali Çuhadar, beraberindeki AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'la şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

- Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve diğer ilgililer, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.