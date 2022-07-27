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Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

27.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan ahır yangınında dumandan etkilenen 12 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın sırasında ahırda bulunan ve dumandan etkilenen 12 yaşındaki Hamza Dülüklüoğlu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kurtarılamayan küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları teslim edildi.

Öte yandan yangın sırasında ahırdaki 30 küçükbaş telef oldu.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, telef olan koyunları ve kullanılamaz hale gelen ahırın molozlarını kaldırdı.

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

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