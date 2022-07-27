Olay yerine gelen belediye ekipleri, telef olan koyunları ve kullanılamaz hale gelen ahırın molozlarını kaldırdı.

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü

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