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Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

30.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dünden beri kayıp olan kişi arazide ölü bulundu.

Karacaören Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, İbrahim Darıcıoğlu (85) olduğu saptanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Darıcıoğlu'nun alzaymır hastası olduğu, dün sabah evden ayrıldığı ve ailesinin kayıp başvurusundan bulunduğu öğrenildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

Gaziantep'te ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi ölü bulundu

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