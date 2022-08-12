GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çiftlik evinde 860 kök kenevir ile 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Şehitkamil ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde bir çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheliyi tespit etti.
Ekiplerin önceki gün dron yardımıyla şüphelilerin evine yaptığı operasyonda, 860 kök kenevir, 30 kilogram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Kenevirler jandarma ekiplerince imha edildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Bu arada operasyon dron kamerasıyla görüntülendi.
Gaziantep'te çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
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