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Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

28.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince önceki gün Şahinbey ilçesinde bir adreste yapılan aramada cesedi bulunan 3 yaşındaki L.N.E'nin Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

Minik L.N.E. için Bahattin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına, baba Abdurrahman E, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve yakınları katıldı.

Kızının tabutuna polarını seren baba Abdurrahman E. gözyaşına hakim olamadı.

Cenaze, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Şahinbey ilçesindeki bir adreste önceki gün yapılan aramada, 3 yaşında ve darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'te derin dondurucuda cesedi bulunan çocuk toprağa verildi

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Gaziantep cenaze ceset derin dondurucu ölüm

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