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Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

14.10.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangında, 2 ev ile 1 araçta da hasar oluştu.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katındaki ecza deposunda, tadilat sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ecza deposunun yanı sıra binadaki 2 ev ile sokaktaki bir araç da hasar gördü.

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Gaziantep ecza deposu

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:22
İkindi
15:32
Akşam
18:03
Yatsı
19:18
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

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