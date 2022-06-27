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Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

27.06.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1'inci katında yaşayan Iraklı Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.

Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep’te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

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Gözaltı Gaziantep

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