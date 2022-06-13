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Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

13.06.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Şehitkamil ilçesindeki Gaziantep Oduncular Sitesi'nde yer alan orman ürünleri işleme fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Gaziantep'te orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Gaziantep

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