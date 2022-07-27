Gaziantep'te özel harekat polisiyle uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dronla destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.
Narkotik köpeği "Maximilon"in de kullanıldığı ev aramalarında, 7 kilo 933 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 8 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 çalıntı motosiklet, 1 pompalı tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
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