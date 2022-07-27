Gaziantep'te özel harekat polisiyle uyuşturucu operasyonu

Narkotik köpeği "Maximilon"in de kullanıldığı ev aramalarında, 7 kilo 933 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 8 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 2 çalıntı motosiklet, 1 pompalı tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dronla destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

- Dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

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