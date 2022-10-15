GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçakları altına sığındı.
Şehirde bazı cadde ve sokaklarla su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.
Sürücüler de trafikte ilerlemede zorlandı.
Gaziantep'te sağanak etkili oldu
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