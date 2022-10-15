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Gaziantep'te sağanak etkili oldu

15.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçakları altına sığındı.

Şehirde bazı cadde ve sokaklarla su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar yaşandı.

Sürücüler de trafikte ilerlemede zorlandı.

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sağanak yağış

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