Gaziantep İl Jandarma ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle oluşturulan özel ekiple, Olay Yeri İnceleme, Asayiş ve JASAT timlerince 32 iş yerinden alınan yaklaşık 400 saatlik görüntülerin incelenmesi ve yapılan saha çalışması sonucunda cinayet şüphelisi S.K (45), Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evinde suç aleti tabancayla yakalandı.

Gaziantep'te silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı

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