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Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

17.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tescilli İslahiye biberinin hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli sofralık kırmızı biber üretim merkezlerinden İslahiye ilçesinde, ağırlıklı olarak Yesemek, Akınyolu, Ortaklı, Örtülü, Yelliburun, Yeşilova, Karakaya, Elbistanhöyüğü ve Şahmaran mahallelerinde üretilen kırmızı biberin hasadı bölgede pek çok kişiye de iş imkanı sağlıyor.

Hasadının ardından ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getirilen biberler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkan Mehmet Köse, gazetecilere, ilçede 25 bin dekar alanda sofralık kırmızı biber üretimi yapıldığını ve 44 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin sofralık kırmızı biber ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan ve Türk Patent ve Marka Kurumunun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı ile İslahiye biberi olarak tescillenen kırmızıbiberde hasadın başladığını anlatan Köse, "Kırmızı biberde bu yıl ekim alanı geçtiğimiz yıla göre azaldı ama rekolte geçen yıla göre yüksek. Bu yüzden üretici mutlu olacak. Rekolte ve fiyatlar üreticiyi mutlu edecek seviyede." diye konuştu.

Karakaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Hoşgören ise 30 mevsimlik işçiyle 100 dekar alanda yetiştirdiği kırmızı biber hasadına başladığını ve dekar başına 2 ton ürün elde etmeyi öngördüklerini vurguladı.

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

Gaziantep'te tescilli İslahiye biberinin hasadı başladı

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Anahtar Kelimeler:
İslahiye hasat

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