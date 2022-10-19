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Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

19.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'de turşuluk acur üretiminin en fazla yapıldığı kentlerin başında gelen Gaziantep'te acur hasadı devam ediyor.

Oğuzeli ve Şehitkamil ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 4 bin 984 dekar alanda ikinci ürün olarak ekilen acurda bu yıl 11 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Geçen yıl 4 bin 198 dekardan 9 bin ton ürün elde eden çiftçilerin yüzü bu yılki verimle gülüyor.

Acur üreticilerinden Gazi Salan, 20 işçiyle günde 45 dönüm alanda hasat yaptıklarını ve 3 ton acur topladıklarını belirtti.

Salan, "Hasattan memnunuz. Acuru Kayseri, Amasya, Malatya, İzmir, Ankara, İstanbul gibi illere gönderiyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

Gaziantep'te turşuluk acur hasadı devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Acur tarım hasat

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