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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

27.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu övücü paylaşımlar yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Sabahın erken saatlerinde özel harekat ekiplerinin de desteğiyle kent merkezindeki 11 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 43 kök Hint keneviri, 40 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep uyuşturucu operasyon

Gaziantep Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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