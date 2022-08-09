O tarihten sonra yapılan tedavilerin ardından yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren Alpaslan, yaklaşık 9 ay önce durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Alpaslan, 9 aylık hastane sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi gencin cenazesi toprağa verildi

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