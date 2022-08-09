Gaziantep'te yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi gencin cenazesi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında başına isabet eden yorgun mermi sonucu yaralanarak gazilik unvanı alan ve dün hayatını kaybeden 24 yaşındaki Mehmet Alpaslan, son yolculuğuna uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016 gecesi kent meydanına giden Mehmet Alpaslan, başına isabet eden yorgun mermi sonucu yaralandı.
O tarihten sonra yapılan tedavilerin ardından yaşamını yatağa bağlı olarak sürdüren Alpaslan, yaklaşık 9 ay önce durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Alpaslan, 9 aylık hastane sürecinin ardından yaşamını yitirdi.
Alpaslan'ın cenazesi, Şireci Camii'nde İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Nizip ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.
Törene gazinin annesi Yeter Alparslan, kardeşleri, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin ile Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile yakınları katıldı.
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