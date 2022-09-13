GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.
Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, kavgaya karışan M.T, A.T, A.T, Z.C. ile A.T'nin Akdere Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında dün park edilen araç nedeniyle tartışma çıkmış, poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Y. (38) bıçakla kolundan yaralanmıştı.
Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı
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