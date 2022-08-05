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Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

05.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kaldırımda bekleyen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Şahinbey ilçesindeki Ünaldı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Taraflardan biri otomobilden aldığı tabanca ve pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

Bu sırada kaldırımda annesiyle bekleyen Ömer D. (11) ile Abdullah Y'ye (22) saçma isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganların açtığı ateşlerin sonucunda yol kenarındaki araç ve büfede hasar da oluşturdu.

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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