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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

10.08.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğünce, Sarıgöl Mahallesi'nde 191 polisle gerçekleştirilen uygulamaya özel harekat, çevik kuvvet, narkotik, kaçakçılık, güvenlik, önleyici hizmetler, mali ve organize şube ekipleri katıldı.

PTT Arkası Sokağı'nı araç trafiğine kapatan ekipler, şüpheli şahısların GBT sorgularını ve üst aramalarını yaptı.

Güvenlik önlemi alınan mahallede yaya dolaşan ekipler, bir kahvehanede ve ara sokaklarda da çalışma gerçekleştirdi.

Sabah saatlerine kadar devam edecek uygulamanın ikinci bir emre kadar süreceği bildirildi.

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirildi

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Anahtar Kelimeler:
polis Gaziosmanpaşa emniyet

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