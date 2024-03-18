Gecenin en çok konuşulan isimlerindendi! Egemen Korkmaz İrfan Can Eğribayat'a neden yumruk attığını böyle açıkladı!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında son düdüğün ardından . Sarı lacivertli oyuncuların galibiyet sonrası saha ortasında yaptığı sevinç üzerine oyun alanına giren bazı taraftarların gerçekleştirdiği saldırı sonrası ortalık karıştı.

EGEMEN KORKMAZ DA SAHAYA GİRDİ

Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu. Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.

"BEN DE DARBE ALDIM AMA..."

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, yaşanan olaylara dair açıklama yaptı. 61 Saat'in haberine göre; maç sonu İrfan Can Eğribayat ve Rade Krunic ile yaşadığı olaylar hakkında konuşan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil."

