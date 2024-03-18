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  4. Gecenin en çok konuşulan isimlerindendi! Egemen Korkmaz İrfan Can Eğribayat'a neden yumruk attığını böyle açıkladı!

Gecenin en çok konuşulan isimlerindendi! Egemen Korkmaz İrfan Can Eğribayat'a neden yumruk attığını böyle açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 22:02
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha karışırken, sahaya giren isimlerden biri de Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz olmuştu. Korkmaz'ın görüntüleri çok konuşulurken konuyla alakalı açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında son düdüğün ardından . Sarı lacivertli oyuncuların galibiyet sonrası saha ortasında yaptığı sevinç üzerine oyun alanına giren bazı taraftarların gerçekleştirdiği saldırı sonrası ortalık karıştı.

EGEMEN KORKMAZ DA SAHAYA GİRDİ

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Yaşanan arbedeye iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti de dahil oldu. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda sahaya giren isimlerden biri de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Egemen Korkmaz oldu. Yaşanan karmaşa sırasında Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'a yönelik fiziksel saldırısı sosyal medyada gündem olan Egemen Korkmaz'a büyük tepki geldi.

"BEN DE DARBE ALDIM AMA..."

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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, yaşanan olaylara dair açıklama yaptı. 61 Saat'in haberine göre; maç sonu İrfan Can Eğribayat ve Rade Krunic ile yaşadığı olaylar hakkında konuşan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil."

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İŞTE MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR...

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