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Gecenin tek sevindiren haberi İtalya'dan geldi! Şampiyonlar Ligi müjdesi, artık kesinleşti... İşte bu sezon Avrupa'da ülke puanına en çok katkı yapan takım

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 10:09
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Fenerbahçe Olympiakos'a penaltı vuruşları sonucu elenmesinin ardından ülkemizi Avrupa'da temsil eden herhangi bir takım kalmadı. Gecenin tek sevindiren haberi ise İtalya'dan geldi. Fiorentina, ülke puanı sıralamasında en yakın takipçimiz olan Çekya ekibi Viktoria Plzen'i elerken bu sonucun ardından bizim de sıramız kesinleşmiş oldu. Öte yandan Avrupa'da temsilcimiz kalmamasının ardından bu sezon ülke puanına en çok katkı yapan takım da belli oldu. İşte detaylar...

Dün gecenin belki de tek sevindiren haberi İtalya'dan geldi. Fiorentina ile Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'in karşılaştığı rövanş maçında ilk maçta olduğu gibi normal sürede yine gol sesi çıkmadı.

Uzatmaya giden maçta Fiorentina, 92. dakikada Nicolas Gonzalez ve 108. dakikada Cristiano Biraghi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek yarı final biletini aldı.

9'NCU SIRA KESİNLEŞTİ

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Viktoria Plzen'in Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin de UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

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Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

1- İNGİLTERE 104.428

2- İSPANYA 88.739

3- İTALYA 88.426

4- ALMANYA 84.909

5- FRANSA 66.664

6- HOLLANDA 61.300

7 - PORTEKİZ 56.482

8- BELÇİKA 48.400

9 - TÜRKİYE 38.600

10- ÇEKYA 36.050

HANGİ TAKIM KAÇ PUAN KATKI SAĞLADI?

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Öte yandan Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı.

İŞTE PUANLAR...


Canlı Skor

ADANA DEMİRSPOR: 2.5 PUAN

BEŞİKTAŞ: 3 PUAN

GALATASARAY: 8 PUAN

FENERBAHÇE: 14 PUAN

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