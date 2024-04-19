Gecenin tek sevindiren haberi İtalya'dan geldi! Şampiyonlar Ligi müjdesi, artık kesinleşti... İşte bu sezon Avrupa'da ülke puanına en çok katkı yapan takım

Dün gecenin belki de tek sevindiren haberi İtalya'dan geldi. Fiorentina ile Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'in karşılaştığı rövanş maçında ilk maçta olduğu gibi normal sürede yine gol sesi çıkmadı.

Uzatmaya giden maçta Fiorentina, 92. dakikada Nicolas Gonzalez ve 108. dakikada Cristiano Biraghi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek yarı final biletini aldı.

9'NCU SIRA KESİNLEŞTİ

Viktoria Plzen'in Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin de UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

1- İNGİLTERE 104.428

2- İSPANYA 88.739

3- İTALYA 88.426

4- ALMANYA 84.909

5- FRANSA 66.664

6- HOLLANDA 61.300

7 - PORTEKİZ 56.482

8- BELÇİKA 48.400

9 - TÜRKİYE 38.600

10- ÇEKYA 36.050

HANGİ TAKIM KAÇ PUAN KATKI SAĞLADI?

Öte yandan Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Yılı UEFA Ülke Sıralaması'nda 9. bitiren Türkiye'de ülke puanına hangi takımın ne kadar katkı sağladığı da ortaya çıktı.

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