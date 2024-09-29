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  4. Geceye damga vuran an! Kasımpaşa'nın penaltısı sonrası Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Kameralar anbean kaydetti... Herkes o anları paylaşıyor

Geceye damga vuran an! Kasımpaşa'nın penaltısı sonrası Okan Buruk hakemi bu sözlerle tehdit etti! Kameralar anbean kaydetti... Herkes o anları paylaşıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 08:05
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Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçse de kalesinde gördüğü gollere engel olamadı ve mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın 83. dakikasında karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır Kasımpaşa lehine penaltı noktasını gösterirken Okan Buruk bu karar sonrası adeta çılgına döndü. Buruk'un kameralara yansıyan görüntüsünde hakemi tehdit ettiği görüldü. İşte detaylar...

Süper Lig'e 6'da 6 ile başlayan Galatasaray ligin 7. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa karşısında ilk puan kaybını yaşadı.

Sarı-Kırmızılılar 3-0 öne geçtiği İstanbul ekibi karşısında kalesinde gördüğü gollerle 3-3 beraberlikle ayrılırken yaşanan bu beklenmedik puan kaybı camiada büyük üzüntüye neden oldu.

GECEYE DAMGA VURAN AN

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Karşılaşmada dakikalar 82'yi gösterirken farkı bire indiren gol penaltıdan gelirken bu pozisyon öncesi yaşananlar ise geceye adeta damga vurdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Jacobs'un ceza sahası içinde top eline temas ederken, VAR'dan gelen izleme tavsiyesi sonrası karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı işaret etti.

HAKEMİ TEHDİT ETTİ

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Bu dakikada saha kenarında adeta çılgına dönen Okan Buruk, hakem Oğuzhan Çakır'ı tehdit etti.

"BUNA PENALTI VEREN HAKEM..."

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Sahanın içine doğru girerek hakeme seslenen Buruk, "Buna penaltı veren hakem bir daha burda maç yönetemez" ifadelerini kullandığı görüldü.

CEZASI 3 İLA 7 MAÇ...

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Okan Buruk'un bu sözleri sonrası rakip takım taraftarları ayaklanırken, Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesine göre müsabaka görevlilerine yönelik tehdidin cezası 3 ila 7 maç arasında olduğu hatırlatıldı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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