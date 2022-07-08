Geleceğin "Yıldızları", "Maçka"da yetişecek

İSTANBUL (AA) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile YTÜ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle lise öğrencileri, üniversite desteğiyle verilen eğitimle yetiştirilecek.

Söz konusu protokol, "Geleceğin 'Yıldızları', 'Maçka'da Yetişiyor" sloganıyla Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

Toplantıya, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamuran Nur Bekiroğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Aykut Akça, YTÜ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Biricik ve öğrenciler katıldı.

-"Bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik teknolojisi programları üniversite desteğiyle yürütülecek"

Toplantıdan sonra AA muhabirine açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamuran Nur Bekiroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolüne ilişkin şunları kaydetti:

"Artık, bundan sonra üniversite ve lise iç içe geçmiş durumda. Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 farklı program var. Bunlardan birisi bilişim teknolojileri diğeri elektrik-elektronik teknolojisi. Bu 2 program Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üniversite desteğiyle yürütülecek."

Söz konusu programların 4 artı 1 yıl şeklinde olacağını belirten Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"1 sene hazırlık artı 4 sene eğitim programı var. 1 sene hazırlıkta da yine üniversitemiz yabancı diller yüksekokulu destek olacak. Sonraki bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojisi alanındaki eğitimde de elektrik elektronik fakültesi hocalarımız destek olacak. Aynı zamanda YTÜ Teknoparkımız da destek olacak. Dolayısıyla herhalde şunu demem yanlış olmaz aslında öğrenci lisedeyken üniversitede olacak."

Bekiroğlu, teknik liselerin YTÜ için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu iş birliği de onun için yapıldı. Bizim için teknik liseden gelenler çok farklı. Bunu samimiyetle söylemem gerekir. Eğitim esnasında da bu ortaya çıkıyor. Teknik lise eğitimi üzerine alınan teknik üniversite eğitimi çok iyi sonuçlar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"Programa 150 öğrenci alınacak"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Akhan ise protokole ilişkin olarak, "Bu protokolle, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu." ifadesini kullandı.

Söz konusu iş birliği kapsamında, lise içerisinde bir kuluçka ve Ar-Ge merkezi kurulacağını belirten Akhan, şunları kaydetti:

"Bu yıl mesleki ve teknik programıyla, Anadolu Teknik Programı'na 150 öğrenci alacağız. Kayıt yaptıracak olan 150 öğrencimiz merkezi sınavla okulumuza yerleşecek. Önce 1 yıl İngilizce hazırlık okuyacaklar. Ardından da üniversitemizle iş birliği içerisinde 4 yıllık eğitimlerini tamamlayacaklar."

Akhan, süreç içerisinde Maçka MTAL Vakfı'nın bursla öğrencileri destekleyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenciler, mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanmaları halinde üniversitenin bursuna da hak kazanacaklar. Bu birliktelik bizim için çok anlamlı, çok önemli. 8'inci sınıftan mezun olan çocuklarımızın 20 Temmuz'a kadar ortaöğretim tercih süreçleri var. Mutlaka okulumuzu gelip görmelerini ve tercih listesine yazmalarını istiyoruz."

-"Teknopark olarak öğrencilerin hep arkalarında olacağız"

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise kendileri açısından çok büyük bir iş birliğini başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tercih dönemindeyiz. Bu tercih döneminde biz Türkiye'nin en iyi öğrencilerini Maçka'da görmek istiyoruz. Maçka'da alacakları eğitim ve devamında da YTÜ'de devam etmeleri halinde bu ülkenin hatta dünyanın aranan elemanlarının buradan yetişmesi için bu iş birliği oluşturuldu."

İş birliği kapsamında öğrencilere kaliteli bir eğitim verileceğine dikkati çeken Tanışman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"En önemlisi, kaliteli bir eğitim. YTÜ mühendis yetiştiriyor, teknik elemanlar yetiştiriyor, temel bilimlerde insanlar yetiştiriyor. Biz nasıl bir insan kaynağı beklediğimizi bildiğimiz için lise tarafındaki müfredata, eğitime bu noktada katkı sunuyor olacağız. Teknopark tarafından bakıldığında ise buradaki arkadaşların Teknopark'ta çalışmaları, staj yapmaları konusunda destek sunacağız hatta burada bir kuluçka merkezi açacağız. Artı bir Ar-Ge merkezi açacağız."

Tanışman, girişimciliği bütün Türkiye'ye yaymak istediklerine vurgu yaparak, "Girişimciliğin lise seviyesine ulaşması için de orada kurulacak olan şirketlere, kuluçka merkezlerine, hatta belki onlara yatırımcı bulma noktasında da çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Teknopark'taki teknoloji geliştiren girişimci şirketlerin eleman bulma noktasında sıkıntı yaşadığını dile getiren Tanışman, "Gençlerin özellikle teknik ihtiyaçlarıyla alakalı da Teknopark olarak hep arkalarında olacağız." şeklinde konuştu.