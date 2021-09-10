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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı:

10.09.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gençlerimizi ne terör örgütlerinin kurbanı kılacağız ne de yoksulluğun kıskacında bu diyarlardan gitmelerine sebep olanlara sessiz kalacağız"

BİNGÖL (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Genç Caddesi'nde bulunan Gelecek Partisi İl Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, geçmişte birçok kez Bingöl'e geldiğini, her geldiğinde kentin doğasına ve insanına hayran kaldığını söyledi.

Bugün Solhan ve Adaklı ilçelerinde ve Sancak beldesinde vatandaşlarla buluştuğunu dile getiren Davutoğlu, "Bingöl on yıllar boyunca dışlanmışlıktan, ötekileştirmekten büyük bir sıkıntı gördü. Terörün acı ızdıraplarını yaşadı. Şimdi de bu acılar üzerine yoksulluklar, yolsuzluklarla karşı karşıya bütün ülke gibi. Gelecek Partisi olarak bütün ülkeyi kuşatırken, kardeşlerimizi bağrımıza basarken en çok önem verdiğimiz illerden biri Bingöl oldu. Bingöl'e gelirken muhabbetle karşılanacağımızı biliyorduk." dedi.

Parti olarak ülkenin her köşesindeki gençlere yeni bir gelecek vadettiklerini ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bingöl dağlarını adım adım dolaşırken hayvancılığımızın, çiftçilerimizin, tarım erbaplarımızın nasıl sıkıntılar çektiklerini bizzat onlardan dinledim. Bingöl'ün yiğit gençlerini, yiğit Zazalarını, yiğit Kürtlerini, bu diyarları terk edip yurt dışında rızık aramak zorunda bırakanlardan hesap sormaya geliyoruz. Onların helal rızık ile bereketli topraklarda yaşamalarını arzu ediyoruz. Gençlerimizi ne terör örgütlerinin kurbanı kılacağız ne de yoksulluğun kıskacında bu diyarlardan gitmelerine sebep olanlara sessiz kalacağız."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı:

- "Gençlerimizi ne terör örgütlerinin kurbanı kılacağız ne de yoksulluğun kıskacında bu diyarlardan gitmelerine sebep olanlara sessiz kalacağız"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Bingöl'de partisinin il başkanlığını açtı
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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Ahmet Davutoğlu

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