Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.

Davutoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Malatya Ticaret Borsasını ziyaret eden Davutoğlu, burada sanayici ve iş insanlarıyla görüştü.

Ardından Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi'ne geçen Davutoğlu, burada Vakıf Genel Başkanı Hasan Meşeli ve vatandaşlarla görüşerek taleplerini dinledi.

Ahmet Davutoğlu, vakıf ziyaretinin çıkışında ise çocuklarla sohbet edip çikolata dağıttı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu, basın ve kanaat önderleriyle yemekte bir araya gelen Davutoğlu, burada Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malatya'nın destan şehir olduğunu belirten Davutoğlu, burada kök salmamış bir siyasi, kültürel ve fikri hareketin ülke sathına yayılmasının ve mesaj iletmesinin mümkün olmadığını söyledi.

- Gençlerle bir araya geldi

Ahmet Davutoğlu ayrıca kentteki bir otelde düzenlenen "Gençler ile Geleceğe Doğru" programına katıldı.

Davutoğlu, konuşmasında, gençlere, hayatta her zaman bir duruşlarının olması tavsiyesinde bulundu.

Siyasi hayata tekrar girmelerine neden olan tek faktörün gençler olduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Geldiğim anda ilk yapacağım işlerden birisi KYK burs borçlarının hepsini sileceğim. Gençlerin geleceğini karartan ne varsa hepsine son vereceğiz ve gençlere parlak bir gelecek sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Gençlerin ne talebi varsa Türkiye'de gereği yapılacak. Hep beraber Türkiye'de yeni bir dönemi, devrim gibi bir değişimi hep beraber gerçekleştireceğiz."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, daha sonra gençlerle sohbet etti.