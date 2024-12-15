MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gelini çıplak denize girdi kayınpederi izledi! Şakir Paşa Ailesi ilk bölümden ortalığı yıktı! O sahne olay oldu...

Gelini çıplak denize girdi kayınpederi izledi! Şakir Paşa Ailesi ilk bölümden ortalığı yıktı! O sahne olay oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
15.12.2024 21:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Sosyal medyada diziye ise yorum yağdı. Gelinini izleyen kayınpeder sahnesi ise gündem oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandalla dizisi ilk bölümüyle yayın hayatına başladı.

Sakir-Pasa-Ailesi-Mucizeler-ve-S

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer aldığı dizide ünlü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resim sanatının ustalarından Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırları gözler önüne seriliyor.

673df1c6357c44635abff664

KAYINPEDERİ GELİNİNİ İZLEDİ! OLAY SAHNE GÜNDEM OLDU...

İlk bölümüyle ekranlara gelen Şakir Paşa Ailesi'ne ise daha ilk bölümden gelin-kayınpeder ilişkisi damga vurdu. Kayınpederin çıplak bir şekilde denize giren gelinini izlemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekran görüntüsü 2024-12-15 210347

Sosyal medyada ise dizi ortalığı adeta yıktı geçti. Yorum yağdı...

Anahtar Kelimeler:
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

İsrail ile o Avrupa ülkesi arasında gerilim! "Tüm kırmızı çizgileri aştılar"

Maça devam edememişti... Jose Mourinho kötü haberi açıkladı! "Maalesef sezonun geri kalanında oynayamayacak!"

Maça devam edememişti... Jose Mourinho kötü haberi açıkladı! "Maalesef sezonun geri kalanında oynayamayacak!"

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Sibirya soğukları yaşamı felç etti! Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyorlar: "Her geçen gün daha da soğuyor"

Kredi kartı ve banka kartında 'şifre' adımı! 'ATM'ler bloke edebilir'

Kredi kartı ve banka kartında 'şifre' adımı! 'ATM'ler bloke edebilir'

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Reyting rekorları kırmıştı! Final tarihi belli oldu!

Reyting rekorları kırmıştı! Final tarihi belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.