Gelini çıplak denize girdi kayınpederi izledi! Şakir Paşa Ailesi ilk bölümden ortalığı yıktı! O sahne olay oldu...

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandalla dizisi ilk bölümüyle yayın hayatına başladı.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer aldığı dizide ünlü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resim sanatının ustalarından Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırları gözler önüne seriliyor.

KAYINPEDERİ GELİNİNİ İZLEDİ! OLAY SAHNE GÜNDEM OLDU...

İlk bölümüyle ekranlara gelen Şakir Paşa Ailesi'ne ise daha ilk bölümden gelin-kayınpeder ilişkisi damga vurdu. Kayınpederin çıplak bir şekilde denize giren gelinini izlemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada ise dizi ortalığı adeta yıktı geçti. Yorum yağdı...