Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi oyuncuları kimler? İlk bölüm ne zaman?

“Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin ilk bölümü bu akşam yayınlanıyor! MEDYAPIM’ın NOW için hazırladığı bu merak uyandırıcı yapım, ihtişamlı kostümler ve göz alıcı mekanlarla dönemin atmosferini yansıtıyor. Peki, dizinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar!

Bu akşam, televizyon ekranlarında yepyeni bir dönem draması başlıyor: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar! MEDYAPIM tarafından NOW için hazırlanan dizi, izleyicilerine 1912'de geçen, entrika ve sırlarla dolu bir paşa ailesinin hayatını sunacak. Tanıtımında dikkat çeken ihtişamlı kostümler ve görkemli mekanlar, bu diziyi izlemek isteyenleri sabırsızlandırdı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR KONUSU

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde, modern Türk sanatının önemli figürlerini barındıran bir ailenin hikayesini anlatıyor. 1912'de başlayan dizi, ünlü Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, resim sanatının ustalarından Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve Türk seramik sanatının öncüsü Füreya Koral gibi isimlerin yer aldığı bir ailenin hem sanat dünyasındaki hem de özel yaşamlarındaki sırları gözler önüne seriyor. Ailenin içindeki entrikalar, skandallar ve mucizeler, izleyiciyi sürükleyici bir atmosferin içine çekecek.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR OYUNCULARI

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncu kadrosu, birbirinden yetenekli isimlerden oluşuyor. Başarılı oyuncular arasında Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, diziye Meryem Uzerli de dahil olarak güçlü kadroya katılıyor. Bu geniş ve yetenekli oyuncu kadrosu, dizinin başarısına büyük katkı sağlayacak.



Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, hem tarihi hem de dramayı birleştiren zengin içeriğiyle ekranlara gelmeye başlıyor. Dönemin atmosferini yansıtan kostümler ve görkemli mekanlar eşliğinde izleyiciler, sırlarla dolu bu ailenin dünyasına adım atacak.