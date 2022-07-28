Gemlik Film Festivali’nin ödülleri sahiplerini buldu

Gemlik Belediyesi tarafından Eşref Kolçak anısına bu yıl ilki düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin ödül töreni ünlü isimlerin katılımıyla ilçede bir otelde gerçekleştirildi.

Ödül törenine, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertalan, ünlü oyuncu Perihan Savaş, Meltem Cumbul, Şemsi İnkaya, Erkan Can, Güven Kıraç, Tamer Yiğit, yönetmen Yüksel Aksu, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Sertalan, törende, "Gemlik’te böyle bir festival yapılmasında emeği geçen Kültür Müdürlüğü ekibime, bizlere destek olan Gemlik Belediye Meclisi Üyesi arkadaşlarıma ve herkesten çok da Gemlik’te bir film festivali yaptığımızda bizi mahcup etmeyeceklerine inandığımız ve bu festivalden sonra da bunu tescilleten sevgili Gemliklilere teşekkür ediyorum." dedi.

Eşref Kolçak anısına hazırlanan kısa filmin gösterimi ardından, Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerine verildi.

Zeynep Demirağ "Yüzler" adlı filmle birinciliğe, Volkan Güney "Larva" ile ikinciliğe, Baturay Tunçat ise "Günışığı" filmi ile üçüncülüğe layık görüldü. Festivalin mansiyon ödülü de Don Don Kurşunu filmine verildi.

Kısa Film Yarışması’nın yanı sıra sinema ve tiyatronun bilinen isimleri Perihan Savaş, Tamer Yiğit, Şemsi İnkaya, Güven Kıraç’a "Sinemaya Emek Ödülü" takdim edildi.

İlk defa Sinemaya Emek Ödülü’nü aldığını belirten Güven Kıraç, "Sinemayı çok sevdim, çok emek vermeye gayret ettim. İnsanın sevdiğinden karşılık bulması kadar güzel bir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ödülünü alırken çok heyecanlı olduğunu ifade eden Perihan Savaş, "Uzun yıllardır tiyatroya ve sinemaya emek veriyorum. Bu ödüller de vermiş olduğumuz emeğin karşılığını bize hatırlatmış oluyor. Çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayrıca kendisine özel olarak "Eşref Kolçak Onur Ödülü" verilen Erkan Can, "Bu benim aldığım en önemli ödül. Eşref abimize layık olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim." dedi.