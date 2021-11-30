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Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

30.11.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle sahildeki bazı balıkçı tekneleri battı, çöken bir apartmanın çatısı, otomobilin üzerine düştü.

Bölge genelinde etkili olan kuvvetli fırtına ve lodos, ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına, Gemlik İskelesi'nden 2 No'lu sahil bölgesine kadar etkisini gösterdi. Kayıkhane bölgesindeki kayıkların bir kısmı, metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalara teslim oldu.

Balıkçı tekneleri ve kayıklar zarar gördü, bazıları battı.

Dalgaların taşırdığı denizin suları ise caddelere kadar ulaştı.

- "20 yıldır böyle hava esmiyordu"

Balıkçılardan Cevdet Samsun, gazetecilere, fırtınanın bir anda etkili olduğunu söyledi.

İskelede bulunan teknelerin ve balıkçı kayıklarının fırtına nedeniyle devrildiğini anlatan Samsun, "Barakaların hali perişan, su içerisinde. Durum çok kötü. 20 yıldır böyle hava esmiyordu. Balıkçının durumu perişan. Teknelerin kafaları zarar gördü, halkalar koptu. Arkadaşlar burada önlem almasa tekneler gidecekti. Sabaha kadar burada havanın durulmasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hakkı Yıldırım da yarım saat içinde etkili olan kuvvetli rüzgarın büyük zarar verdiğini dile getirerek, "Eğer bir saat sürseydi 150-200 kayık burada batardı. Batan kayıklar var. Sabah göreceğiz kaç tane battığını." dedi.

- Kumla Mahallesi'nde apartmanın çatısı otomobilin üzerine yıkıldı

Kumla Mahallesi Cankurtaran Caddesi'nde lodos nedeniyle 8 katlı bir apartmanın çatısı yıkılarak yola düştü.

Sitenin yakınlarında park halindeki bir otomobil, yıkılan çatının altında kalarak zarar gördü.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

Gemlik Körfezi'nde metrelerce yükselen dalgalar balıkçı teknelerini batırdı

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