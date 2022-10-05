Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'ndaki eserleri beğendiğini, başarılı bulduğunu ve her sene daha iyi eserler beklediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da sergilendi.

Bakan Ersoy, sergideki eserleri inceledi ve ödüle layık görülen sanatçılardan eserlerine ilişkin bilgi aldı.

Sergi açılışında konuşan Ersoy, Bakanlık olarak bu yıl Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'nın 8'incisini düzenlediklerini belirterek "Amacımız, güncel sanat konusunda gençlerin sanata olan ilgisini, motivasyonlarını artırarak sanat üretimlerini çoğaltmak. Eserleri beğendim, başarılılar ve her sene daha iyi eserler bekliyoruz." diye konuştu.

Kültür Yolu Festivallerinin büyük bir heyecanla başladığını, bu sene 5 ilde bu festivali düzenlediklerini belirten Ersoy, Çanakkale, Konya, İstanbul ve Ankara'daki festivali haftaya Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali ile devam ettireceklerini kaydetti.

Bakan Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festivale her sene daha fazla sanatçımız katılıyor. Toplamda 5 festivalimizde yaklaşık 3 bin etkinlik var, 15 binden fazla sanatçı katıldı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren il sayısını 10'a çıkarıyoruz. Nisan ayında Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile İzmir Tekel Fabrikasının restorasyon bittikten sonra İzmir Efes Kültür Yolu Festivali olacak. Önümüzdeki sene eylül ayında Gaziantep'i de katacağız. Festivallerin yapıldığı büyükşehir sayısını 10'a çıkaracağız. Yıllar içinde festival yapılan şehir sayısını artırarak Anadolu'daki bütün büyükşehirlerimize bu festivalleri yaygınlaştıracağız. Bizi esas sevindiren her sene daha fazla kültür ve sanat özerk kurumunun bu festivallere katılmak istemesi. Zaten katılan sanatçı sayısı bunu bize gösteriyor. Şehirlerin tanınmasını, bilinmesini hem ülkemizde hem de yurt dışında artırmak istiyoruz. Yurt dışından çok sayıda sanatçı da katılmaya başladı."

Bu sene yurt dışından çok sayıda editör ve basın mensubunun da festivale katılmak istediğini ifade eden Ersoy, amacına uygun bir şekilde Kültür Yolu Festivallerinin Anadolu'ya yayıldığını söyledi.

- Sergi 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

Bakan Ersoy, katıldığı sergi açılışında, Genç Sanat: 8'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda dereceye giren sanatçılara ödüllerini takdim etti.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen ve bu yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefatının 60'ıncı yılı dolayısıyla "Her Şey Yerli Yerinde" temasıyla gerçekleştirilen yarışma sonucunda seçilen 30 eserden oluşan sergi, 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

- Ödüle layık görülenler

Genç Sanat: 8'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne İrem Yüksekbilgili, İrem Sezer, Samet Alış, Edanur Sabuncu, Cemil Olgun Can layık görüldü.

Mansiyon Ödülü’nü de Özgün Şahin, Behiye Arat, Mustafa Yüzükoca, Esma Nur Emekli, Zehra Seda Boztunalı aldı.

Eserleri sergilemeye değer bulunan sanatçılar ise Zeynep Ergül, Fatma Bişirici, Selin Bintaş Çeliktaş, Ahmet Dağdelen, Halil İbrahim Çakmak, Hasret Şahin, Yağmur Kevser Barutçu, Elif Beyaz, Yüsra Canik, Elif Çelebi, Ayşe Ceren Solmaz, Uğur Avcı, Şevval Konyalı, Şirvan Güngörmez, Selime Deliahmetoğlu, Osman Batuhan Türker, Cansu Kul, Melike Atik, Mert Yılmaz ve Ecem Öykü Keskin oldu.

Başarı Ödülü'ne layık görülenlere 18 biner lira, Mansiyon Ödülü'ne layık görülenler 9 biner lira ve eserleri sergilemeye layık görülenlere de 2 biner lira olmak üzere toplamda 175 bin lira para ödülü verilecek.

Serginin açılışında Bakan Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı eşlik etti.