Gençlerbirliği Başkanı Niyaz Aktaş'tan resmi Arda Güler açıklaması! "Arda da satılır mal da satılır"

Gençlerbirliği altyapısından futbola başlayan, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve burada A Takıma kadar yükselen genç yıldız Arda Güler performansıyla kendisine hayran bırakmaya devam ederken, genç yıldız Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.
17 yaşındaki oyuncunun %20'lik payını elinde bulunduran Gençlerbirliği ile tüm haklarını satın alabilmek adına görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, şu ana kadar başkent ekibi ile herhangi bir mutabakat sağlayamazken, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile düzenlenen imza töreninde, Arda güler ile ilgili flaş açıklamalar geldi.
Başkan Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satıştan %20 paylarıyla ilgili Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü söylerken, Ali Koç'un kendilerine yaptığı teklifi açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyle ilgili soru üzerine Akdaş, şunları söyledi; "Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık."
"Geçen sezon 1,3 milyon euro o verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık." ifadelerini kullandı.
"Gitmeye niyetim yok." diyen başkan Niyazi Akdaş, şöyle konuştu: "Benim için 'Malı satacak, parasını alıp kaçacak.' diyorlar. Böyle bir durum yok. Arda da mal da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Benim ağzımdan bir kez 'paramı kurtaracağım' lafını duydunuz mu?"