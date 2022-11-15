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  4. Gençlerbirliği Başkanı Niyaz Aktaş'tan resmi Arda Güler açıklaması! "Arda da satılır mal da satılır"

Gençlerbirliği Başkanı Niyaz Aktaş'tan resmi Arda Güler açıklaması! "Arda da satılır mal da satılır"

15.11.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği yönetimi arasında yılan hikayesine dönen 'Arda Güler' konusu hakkında başkent ekibi Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, ilk kez konuştu. Yeni teknik direktör Mustafa Dalcı için düzenlenen imza töreninde konuşan Aktaş, Ali Koç ile görüşmesinin detaylarını aktarırken, ilginç ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Gençlerbirliği altyapısından futbola başlayan, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olan ve burada A Takıma kadar yükselen genç yıldız Arda Güler performansıyla kendisine hayran bırakmaya devam ederken, genç yıldız Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.

17 yaşındaki oyuncunun %20'lik payını elinde bulunduran Gençlerbirliği ile tüm haklarını satın alabilmek adına görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, şu ana kadar başkent ekibi ile herhangi bir mutabakat sağlayamazken, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile düzenlenen imza töreninde, Arda güler ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

ALİ KOÇ'UN TEKLİFİ?

ALİ KOÇ'UN TEKLİFİ?

Başkan Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satıştan %20 paylarıyla ilgili Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü söylerken, Ali Koç'un kendilerine yaptığı teklifi açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmeyle ilgili soru üzerine Akdaş, şunları söyledi; "Arda Güler'le ilgili Sayın Ali Koç ile konuştuk. O kadar nazik davrandı ki sakat ayağıyla beni arabaya kadar uğurladı ama para konuşmadık."

"Geçen sezon 1,3 milyon euro o verdi, ben 2,5 milyon euro istedim. Sanki ben şu an 2,5 milyon euro istiyormuşum gibi algı yaratılıyor. Bütün eski şeyleri yazıp yazıp duruyorlar, hiç alakası yok. 1 kuruş para konuşmadık." ifadelerini kullandı.

"ARDA DA MAL DA SATILIR"

"ARDA DA MAL DA SATILIR"

"Gitmeye niyetim yok." diyen başkan Niyazi Akdaş, şöyle konuştu: "Benim için 'Malı satacak, parasını alıp kaçacak.' diyorlar. Böyle bir durum yok. Arda da mal da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Benim ağzımdan bir kez 'paramı kurtaracağım' lafını duydunuz mu?"

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