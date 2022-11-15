Gençlerbirliği Başkanı Niyaz Aktaş'tan resmi Arda Güler açıklaması! "Arda da satılır mal da satılır"

"ARDA DA MAL DA SATILIR"

"Gitmeye niyetim yok." diyen başkan Niyazi Akdaş, şöyle konuştu: "Benim için 'Malı satacak, parasını alıp kaçacak.' diyorlar. Böyle bir durum yok. Arda da mal da satılır ama bunlar kulüp menfaati için yapılır. Benim ağzımdan bir kez 'paramı kurtaracağım' lafını duydunuz mu?"