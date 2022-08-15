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Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

15.08.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Altınordu maçının ardından bir gün izin yapan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda, Altınordu maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Maçta kısa süreli forma giyen ve oynama şansı bulamayan oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Saha içerisine kurulu alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, dar alanda oynanan çift kale maç ve koşuyla günü tamamladı.

Boluspor ile Gençlerbirliği arasındaki haftanın açılış karşılaşması, 19 Ağustos Cuma günü oynanacak.

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği spor toto 1.lig

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