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Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

14.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

EDİRNE (AA) - Trakya'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, ücretsiz konaklama hizmetinden yararlanacak gençler için hazırlandı.

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklayabilecek.

15 Temmuz-1 Eylül arasında ücretsiz konaklamadan faydalanacak gençler için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki yurtlar hazır hale getirildi.

Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdunun görevlileri, ortak kullanım alanları ve odalarda temizlik çalışmalarını tamamladı. Edirne'de 1560 öğrenci kapasiteli yurt genç misafirlerini bekliyor.

Kırklareli'nde de 1850 kişi kapasiteli Hundi Hatun Öğrenci Yurdunda temizlenen odalar konaklamaya hazır hazır hale getirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, AA muhabirine, yarın itibarıyla gençleri konaklamaları için yurda kabul edeceklerini söyledi.

Tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Babuşçu, KYK yurtlarını tercih edecek öğrencilere de teşekkür etti.

Babuşçu, gençlerin en iyi şekilde misafir edileceğini kaydetti.

Tekirdağ'daki öğrenci yurtları da konaklayacak gençleri bekliyor.

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Gençlere "ücretsiz konaklama" hizmeti verecek yurtlarda hazırlıklar tamamlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
gençler kyk yurtları

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