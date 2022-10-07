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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

07.10.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da gerçekleştirilen etkinliklerde gençlerle bir araya geldi.

Çukurova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında Muharrem Gülergin Stadı'nda Süper Amatör Ligi açılış maçının başlama vuruşunu yaptı.

Kasapoğlu, daha sonra Adana Üniversiteli AK Gençlik ve Genç Liderler Kulübü tarafından Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

Bir bölümü basına açık olan programda Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Çukurova Genç Ofis'te gençlerle de bir araya geldi. Kasapoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle kentteki bir büfede dinlendi.

Programının son bölümünde Toros Caddesi'nde bulunan kafelerde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara kitap hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adana'da gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Adana'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Adana'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Adana'da

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Adana'da

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Adana gençler gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

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