YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

30.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İstanbul'un Fatih ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki kampta ateş başında gençlerle sohbet etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasapoğlu'nun dün gece kampı ziyaret ettiğini ve gençlerle buluştuğunu söyledi.

Kasapoğlu ile spor belediyeciliğini ve bölgedeki yatırımları konuştuklarını aktaran Helvacıoğlu, "Kendisine 11 mahalleye 11 semt sahası, stadyum, yüzme salonu, spor salonu ve her okul bahçesine belediye iş birliğiyle basketbol potası çalışmalarımızı okullar açılana kadar bitirmemiz gerektiği hakkında bilgi verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nu yatırımların açılışına davet ettiklerini belirten Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı İzleme Heyeti'nin gelecek hafta Keşan'da ziyaretlerde bulunacağını aktardı.

Gençlerle önemli konulara değindiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanımızla, pandemi döneminde 15 aydır eve kapanan gençliğe sanal dünyanın, bilgisayar ve internet ortamının bağımlılık derecesinde zarar verdiğini anlattık. Bu internet bağımlılığı ortamının kötü sonuçlar doğurmaması için gençlere daha fazla hareket alanı açmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk. Bundan sonra yüz yüze, fiziksel olarak spor yapmanın mantık çerçevesine oturduğunu ifade ettik. Sayın Bakanımız bize desteğini artırarak devam ettireceğini belirtti."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 30 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:36
Öğle
13:22
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:53

Edirne Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Çarşamba

Hatipoğlu Eczanesi
Merkez
Özgür Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Ömür Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Tekirdağ'da 3 çocuklu ailenin düğün hayali 14 yıl sonra gerçekleşti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Flo Mağazacılık, Şanlıurfa'da 10 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Kayseri'de üniversite sınavına giren gençler, Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Mardin'de mera kavgasında baba öldü, oğlu yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.