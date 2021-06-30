Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Edirne'de kamp yapan gençlerle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Doğa Kampı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İstanbul'un Fatih ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gökçetepe Tabiat Parkı'ndaki kampta ateş başında gençlerle sohbet etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasapoğlu'nun dün gece kampı ziyaret ettiğini ve gençlerle buluştuğunu söyledi.

Kasapoğlu ile spor belediyeciliğini ve bölgedeki yatırımları konuştuklarını aktaran Helvacıoğlu, "Kendisine 11 mahalleye 11 semt sahası, stadyum, yüzme salonu, spor salonu ve her okul bahçesine belediye iş birliğiyle basketbol potası çalışmalarımızı okullar açılana kadar bitirmemiz gerektiği hakkında bilgi verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nu yatırımların açılışına davet ettiklerini belirten Helvacıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı İzleme Heyeti'nin gelecek hafta Keşan'da ziyaretlerde bulunacağını aktardı.

Gençlerle önemli konulara değindiklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanımızla, pandemi döneminde 15 aydır eve kapanan gençliğe sanal dünyanın, bilgisayar ve internet ortamının bağımlılık derecesinde zarar verdiğini anlattık. Bu internet bağımlılığı ortamının kötü sonuçlar doğurmaması için gençlere daha fazla hareket alanı açmamız gerektiği konusunda hemfikir olduk. Bundan sonra yüz yüze, fiziksel olarak spor yapmanın mantık çerçevesine oturduğunu ifade ettik. Sayın Bakanımız bize desteğini artırarak devam ettireceğini belirtti."