Görüşmede, NATO'daki en büyük ikinci ordu konumdaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile İttifak arasındaki ilişkilerin, bölgesel ve uluslararası son gelişmelerin ele alınacağını belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü

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