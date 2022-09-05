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Geri döndü! Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı resmen açıkladı

05.09.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kadrosuna kattığı Maxi Gomez ile büyük ses getiren bordo-mavili ekip, 2019 yılında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağladığını duyurdu. İşte detaylar...

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Son şampiyon Trabzonspor, Fransız kulübü Lille’e bonuslarla birlikte 18.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında sattığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı tekrar kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Fransız ekibinden 1 yıllığına kiralanan milli futbolcu bugün özel uçakla İstanbul'a geldi.

İMZALAR ATILDI!

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Trabzonspor, kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı ile sözleşme imzaladı. Transfer, bordo-mavili ekibin sosyal medya hesabından duyuruldu.

"MUTLUYUM, HEYECANLIYIM"

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Havaalanında açıklamalarda bulunun milli futbolcu, "Mutluyum, heyecanlıyım, tekrardan döndüğüm için farklı bir heyecanım var. Umarım taraftarı çok sevindiririm." dedi.

3 YIL SONRA...

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Karadeniz ekibi, Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına yeniden renklerine bağladı.

ALTYAPIDAN YETİŞMİŞTİ!

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Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 100 resmi maça çıkan Yusuf, 22 gol, 21 asistle oynamış ve A Milli Takım 'a yükselme başarısı göstermişti. Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.

YUSUF YAZICI FOTOĞRAFLARI

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