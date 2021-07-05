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Ghezzal'ın babasından Galatasaray açıklaması

05.07.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Fatih Terim ile yeniden yoluna devam eden sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın Aslan'ın ilgilendiği yıldız isimler için devreye girmesi üzerine Galatasaray Ghezzal misillemesi ile karşılık verdi. Ghezzal'ın babası da bu konuya açıklık getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig devi transfer tescil dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Son olarak Emre Akbaba ile sözleşme uzatan Aslan, Beşiktaş'ta sezonun oyuncusu olan Ghezzal için pazarlık masasına oturdu. Sosyal medyada gündem konusu olan bu transfere yıldız oyuncunun babası karşılık verdi.

Ghezzal’ın babası Mohamed Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz.” dedi. Oğlunun Kara Kartal’da devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, “Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor.” ifadelerini kullandı.

3 İÇ 2 DIŞ TRANSFER

Galatasaray ilk olarak Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Aytaç Kara ve Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılarda iç transferde ise Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir ile de sözleşme yenilemişti.
Gedson Fernandes’i yeniden kiralamak, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz gibi oyunculara imza attırmak için çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, bu futbolcular için karşılarında Beşiktaş’ı rakip olarak buldu.
Cim-Bom’un peşindeki olduğu ve prensipte anlaştığı isimlere kanca atan Kartal, Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmalarını avantaj olarak kullanmak istedi.
Galatasaray, bundan dolayı Beşiktaş’a Rachid Ghezzal ile misillemede bulundu. Sarı-kırmızılılar geçen sezon siyah-beyazlılara şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Cezayirli futbolcuya teklif götürdü.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği 29 yaşındaki futbolcu için, temaslara başlayan Galatasaray, pazarlıklarda bir adım öne geçti.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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