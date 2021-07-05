Ghezzal'ın babasından Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig devi transfer tescil dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Son olarak Emre Akbaba ile sözleşme uzatan Aslan, Beşiktaş'ta sezonun oyuncusu olan Ghezzal için pazarlık masasına oturdu. Sosyal medyada gündem konusu olan bu transfere yıldız oyuncunun babası karşılık verdi.

Ghezzal’ın babası Mohamed Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşiktaş’ta devam edecek. Kısa süre içinde transferin noktalanmasını bekliyoruz.” dedi. Oğlunun Kara Kartal’da devam etmeye odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal, “Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok yaradı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi çok zor.” ifadelerini kullandı.