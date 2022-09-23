YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

23.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İntihara teşebbüs eden zanlı tedaviye alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını ve 2 akrabasını silahla öldüren kişi intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Nuri Çamur, boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Çamur'un Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

Aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Çubukçu ile Ayşe Kılıç'a tabancayla ateş eden Nuri Çamur, daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Dilek Çamur, Damla Çubukçu ve Ayşe Kılıç, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Çamur'un tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

- İntihara teşebbüs eden zanlı tedaviye alındı

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile 2 akrabasını silahla öldürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:48
Akşam
18:31
Yatsı
19:50
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Artık üzülmeyin, çaresi var! Soğanla karıştırın her gün sürün

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Gördüğünüz yerde toplayın: Uyarıcı etkisi...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Bu sefer affedilmedi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Patrondan şaşırtan tuzak! Tuvalete gizli kamera yerleştirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.