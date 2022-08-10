Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören

GİRESUN (AA) - Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için tören düzenlendi.

Dilekçe'nin cenazesi, polis eskortu eşliğinde hastaneden alınarak Hükümet Konağı önündeki tören alanına getirildi. Burada Giresun Valisi Enver Ünlü, Dilekçe'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende 27 yaşındaki Dilekçe'nin öz geçmişi okundu.

İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, burada yaptığı konuşmada, Dilekçe'nin kaybının sevenlerine ve meslektaşlarına verdiği acının tarifsiz olduğunu söyledi.

Sinem Gülşen Dilekçe'nin ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Güzelyazıcı, "Kendisi 9 Ekim 2021 tarihinde ilimize atanmış, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde başarılı çalışmalara imza atmış bir kardeşimiz olup teşkilat içerisinde sevilen ve sayılan bir yapıya sahip olduğunu burada tekrar vurgulamak istiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ramazan Topcan tarafından dua edildi.

Daha sonra Dilekçe'nin cenazesi, tören mangası ve çevik kuvvet polislerince cenaze aracına konularak memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine gönderildi.

Törene Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe'nin yanı sıra AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile polisler katıldı.

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.

Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.