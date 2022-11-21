'Gitmediğim için üzgün değilim diyemem!' Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'dan Sevilla itirafı...

Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim döneminde kadroya katılan Victor Nelsson, Marcao ile birlikte yakaladıkları uyumla dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların başarılı stoperinin gösterdiği performans; taraftarların beğenisini toplarken, Avrupa kulüplerini de harekete geçirmişti.
İspanya La Liga ekibi Sevilla, sezon başında Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan transfer etmiş ve sarı - kırmızılıların bir diğer stoperi Victor Nelsson'u da transfer etmek istemişti.
Uzun süren görüşmeler sonrasında Nelsson'un Sevilla'ya imzası gerçekleşmemiş ve oyuncu, Galatasaray'da kalmıştı.
Danimarkalı savunmacı, ülkesinin ünlü gazetelerinden B.T.'ye verdiği özel röportajda transferinin gerçekleşmediği için üzgün olduğunu dile getirdi. İşte Nelsson'un sözleri...
"Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek."
"Bakalım ne olacak? Olabildiğince anı yaşamaya çalışıyorum ve şu anda burada olmaya odaklanmış durumdayım. Galatasaray’dan ayrılmam gerektiğinde, Sevilla mı yoksa başka bir şey mi olacağını görmemiz gerekecek."