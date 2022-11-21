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'Gitmediğim için üzgün değilim diyemem!' Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'dan Sevilla itirafı...

21.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Victor Nelsson, kötü geçen sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında yer almıştı. Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın Danimarkalı yıldızı da transfer etmek için sarı - kırmızılılara teklifte bulunmuş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Danimarka'nın ünlü gazetelerinden B.T.'ye konuşan Nelsson, "Sevilla'ya gidemediğim için üzgün değilim diyemem" dedi.

Galatasaray'da önceki başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim döneminde kadroya katılan Victor Nelsson, Marcao ile birlikte yakaladıkları uyumla dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların başarılı stoperinin gösterdiği performans; taraftarların beğenisini toplarken, Avrupa kulüplerini de harekete geçirmişti.

VICTOR NELSSON'DAN İTİRAFLAR

ONU DA İSTEMİŞLERDİ

ONU DA İSTEMİŞLERDİ

İspanya La Liga ekibi Sevilla, sezon başında Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan transfer etmiş ve sarı - kırmızılıların bir diğer stoperi Victor Nelsson'u da transfer etmek istemişti.

GALATASARAY'DA KALMIŞTI

GALATASARAY'DA KALMIŞTI

Uzun süren görüşmeler sonrasında Nelsson'un Sevilla'ya imzası gerçekleşmemiş ve oyuncu, Galatasaray'da kalmıştı.

ÜLKESİNE RÖPORTAJ VERDİ

ÜLKESİNE RÖPORTAJ VERDİ

Danimarkalı savunmacı, ülkesinin ünlü gazetelerinden B.T.'ye verdiği özel röportajda transferinin gerçekleşmediği için üzgün olduğunu dile getirdi. İşte Nelsson'un sözleri...

"ÜZGÜN OLMADIĞIMI SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

"ÜZGÜN OLMADIĞIMI SÖYLEMEK İSTEMİYORUM"

"Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek."

"GALATASARAY'DAN AYRILACAĞIM ZAMAN..."

"GALATASARAY'DAN AYRILACAĞIM ZAMAN..."

"Bakalım ne olacak? Olabildiğince anı yaşamaya çalışıyorum ve şu anda burada olmaya odaklanmış durumdayım. Galatasaray’dan ayrılmam gerektiğinde, Sevilla mı yoksa başka bir şey mi olacağını görmemiz gerekecek."

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Marcao Victor Nelsson galatasaray sevilla Behzat Uygur

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