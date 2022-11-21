'Gitmediğim için üzgün değilim diyemem!' Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'dan Sevilla itirafı...

"GALATASARAY'DAN AYRILACAĞIM ZAMAN..."

"Bakalım ne olacak? Olabildiğince anı yaşamaya çalışıyorum ve şu anda burada olmaya odaklanmış durumdayım. Galatasaray’dan ayrılmam gerektiğinde, Sevilla mı yoksa başka bir şey mi olacağını görmemiz gerekecek."