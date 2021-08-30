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Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

30.08.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe "Gökyüzüne bak, ayı gör." ifadesinin yer aldığı metal blok, bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde görüldü

DİYARBAKIR (AA) - Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yer aldığı metal blok (monolit), bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıktı.

Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Şanlıurfa'da Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yer aldığı metal blok, bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde görüldü.

Diyarbakır'da 2-4 Eylül'de Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek olan "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen metal blok, yöre halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Türkiye'nin uzaydaki iddiasının sembolik bir yansıması olan metal blokun etkinlik süresince bölgede kalacağı belirtildi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından 22 yıldır Antalya'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Diyarbakır'da yapılacak. "2021 Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği", 2-4 Eylül'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

TUG'un koordinasyonunda düzenlenecek olan etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.

Profesyonel ve amatör astronomların katılacağı etkinlik, Türkiye ve dünyadan gelen binden fazla gök bilimi meraklısını buluşturacak.

Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yapacağı etkinliğe, çocuklar da aileleriyle birlikte katılarak profesyonel astronomlar eşliğinde, dev teleskoplarla gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.

Katılımcılar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Türkiye'de gökyüzü gözleminin yapılacağı en iyi 10 noktadan biri olarak kabul edilen 3 bin yıllık tarihi Zerzevan Kalesi'nde uzmanlarla birlikte gökyüzünü inceleyecek.

Ayrıca katılımcılar, dünyanın en iyi korunan Mithras Tapınağı'nda binlerce yıl önce gerçekleştirilen astronomi çalışmaları hakkında bilgi alacak. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin arttırılmasının amaçlandığı etkinlik boyunca, seminerler, yarışmalar, gök bilimi ile ilgili birçok atölye ve etkinlik düzenlenecek.

- Monolit, Şanlıurfa'da ilgiyle karşılanmıştı

5 Şubat'ta Şanlıurfa'ya 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan bir tarlada bulunan metal blok merak konusu olmuştu.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör." ifadesinin yazılı olduğu gizemli metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ilk başta anlaşılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat'ta Milli Uzay Programı'nın açıklanması ile monolitin sırrı ortaya çıkmıştı.

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

- Milli Uzay Programı'nın lansmanı öncesinde Göbeklitepe'ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe "Gökyüzüne bak, ayı gör." ifadesinin yer aldığı metal blok, bu kez Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'nde görüldü

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı

Gizemli monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da da ortaya çıktı
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