Göğüs büyütme itirafı geldi! Plastik cerrahlar Kylie Jenner'ı hedef aldı

Kylie, yıllarca hiç estetiği olmadığını iddia etti sonra da ince dudaklarından hoşlanmadığı için dolgu yaptırdığını açıkladı. Geçtiğimiz gün ise göğüs büyütme ameliyatı itirafı geldi.

Dünyaca ünlü bir plastik cerrah, Kylie Jenner'ın nihayet göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etmesinin ardından, onun geçirmiş olabileceğine inandığı gizli prosedürleri ifşa ediyor.

Uzmanlar değişen şekliyle ilgili profesyonel analizlerini sundu - birçoğu, iki çocuk annesinin dudaklarına, yanaklarına, burnuna ve hatta poposuna pekala estetik yaptırmış olabileceğine inandıklarını itiraf etti.

Hayranları yıllarca Kylie'nin göğüs estetiğinin yanı sıra birkaç başka işlem daha geçirdiğini iddia etmiş, ancak reality TV yıldızı bunu her zaman reddetmişti.