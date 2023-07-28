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  4. Göğüs büyütme itirafı geldi! Plastik cerrahlar Kylie Jenner'ı hedef aldı

Göğüs büyütme itirafı geldi! Plastik cerrahlar Kylie Jenner'ı hedef aldı

28.07.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner'ın göğüs büyütme ameliyatı olduğunu nihayet itiraf etmesinden sonra uzmanlar yıldızın yalnızca bununla kalmamış olduğuna inanıyor. Plastik cerrahlar, Kylie Jenner'ın bakın neler yaptırdığını düşünüyor.

Kylie, yıllarca hiç estetiği olmadığını iddia etti sonra da ince dudaklarından hoşlanmadığı için dolgu yaptırdığını açıkladı. Geçtiğimiz gün ise göğüs büyütme ameliyatı itirafı geldi.

Dünyaca ünlü bir plastik cerrah, Kylie Jenner'ın nihayet göğüs büyütme ameliyatı olduğunu itiraf etmesinin ardından, onun geçirmiş olabileceğine inandığı gizli prosedürleri ifşa ediyor.

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Uzmanlar değişen şekliyle ilgili profesyonel analizlerini sundu - birçoğu, iki çocuk annesinin dudaklarına, yanaklarına, burnuna ve hatta poposuna pekala estetik yaptırmış olabileceğine inandıklarını itiraf etti.

"Sadece dolgum var" deyince... Eski hali olay "Sadece dolgum var" deyince... Eski hali olay

Hayranları yıllarca Kylie'nin göğüs estetiğinin yanı sıra birkaç başka işlem daha geçirdiğini iddia etmiş, ancak reality TV yıldızı bunu her zaman reddetmişti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner

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