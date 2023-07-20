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  4. "Yüzüm tamamen estetikli değil" dedi ama... Kylie Jenner eski haliyle gündemde

"Yüzüm tamamen estetikli değil" dedi ama... Kylie Jenner eski haliyle gündemde

20.07.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jenner/Kardashian kardeşlerin en zengini olan realite şov yıldızı ve girişimci Kylie Jenner, hakkında çıkan estetik iddiaları üzerine konuştu. Jenner "Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret" dese de sosyal medya kullanıcılarını inandıramadı. Jenner'in eski halleri gündeme yeniden geldi.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner estetiklerine dair konuştu.

The Kardashians adlı realite şovda toplum baskısı üzerine konuşan Jenner "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, hala da seviyorum. Çok özgüvensiz bir çocuk olduğuma ve yüzümü tamamen değiştirdiğime dair büyük bir yanılsama var. Yalnızca dolgu yaptırdım" dedi.

Sosyal medyada kendisi hakkında çok fazla olumsuz yorum gördüğünü söyleyen Jenner "Bu söylentiler arttıkça daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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DEĞİŞİMİNİ DUDAK DOLGUSUNA BAĞLADI

Öte yandan kozmetik kraliçesi daha önceki açıklamalarında “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” dedi. Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etmişti.

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Reality show yıldızı, hep "dolgun" dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.

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