Gol atmaya gitmişti hoca oldu! Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı

Fortuna Sittard'da yaşanan kötü gidişatın faturası teknik direktör Sjors Ultee'ye kesildi. Bu haberin ardından teknik direktörsüz kalan Hollanda ekibi, antrenmana Burak Yılmaz yönetiminde çıktı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Sezon başında Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Eredivise ekiplerinden Fortuna Sittard'la 5 yıllık anlaşma imzalamıştı. 2 yılı oyuncu olmak üzere 3 yıl boyunca da teknik heyette görev yapacağı belirtilen Burak, göreve erken başlamış durumda.

PUAN ALAMADILAR

Hollanda Ligi'nde henüz puanı bulunmayan Fortuna Sittard'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Yeni teknik direktörün takımın başına gelene kadar kadroyu Burak Yılmaz'ın kuracağı iddia edildi.