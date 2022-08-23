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  4. Gol atmaya gitmişti hoca oldu! Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı

Gol atmaya gitmişti hoca oldu! Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı

23.08.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre Burak Yılmaz, takıma bugün antrenman yaptırdı. Antrenmanı bir hoca gibi yöneten tecrübeli futbolcu oyunculara direktifler verdi.

Fortuna Sittard'da yaşanan kötü gidişatın faturası teknik direktör Sjors Ultee'ye kesildi. Bu haberin ardından teknik direktörsüz kalan Hollanda ekibi, antrenmana Burak Yılmaz yönetiminde çıktı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

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Sezon başında Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Eredivise ekiplerinden Fortuna Sittard'la 5 yıllık anlaşma imzalamıştı. 2 yılı oyuncu olmak üzere 3 yıl boyunca da teknik heyette görev yapacağı belirtilen Burak, göreve erken başlamış durumda.

PUAN ALAMADILAR

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Hollanda Ligi'nde henüz puanı bulunmayan Fortuna Sittard'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Yeni teknik direktörün takımın başına gelene kadar kadroyu Burak Yılmaz'ın kuracağı iddia edildi.

BURAK YILMAZ FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Fortuna Sittard Burak Yılmaz
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