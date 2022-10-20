Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, eşsiz görsel şölen sunan sonbahar renkleri arasında gezme imkanı buluyor.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, dört mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor.
Sonbaharın güzelliklerinin görülmeye başladığı park, misafirlerine güzel manzaralar sunuyor.
Sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının hakim olduğu tabiat parkına gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak stres atıyor.
Ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı iskele ve göl çevresinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.
Tabiat parkının doğal güzelliği, dron ile de görüntülendi.
Gölcük Tabiat Parkı, misafirlerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
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